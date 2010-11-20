Милиция задержала мужчин, которые бейсбольными битами избили депутата

Закарпатская милиция задержала четырех мужчин, которые вчера утром в селе Барвинок Ужгородского района ограбили дом депутата облсовета Василия КОВАЧА, который одновременно является главой правления ОАО "Энергоснабженческая компания Закарпатьеоблэнерго".

Как сообщили УНИАН, в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время нападения на жилье депутата владельца дома нападавшие избили бейсбольными битами. Кроме того, нападавшие под угрозой предмета, похожего на пистолет, принудили депутата отдать 200 тыс. грн., 10 тыс. долларов США, 2 тыс. евро и ювелирные изделия, после чего скрылись.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение этого преступления через полтора часа в городе Мукачево задержаны четыре местных жителя. У задержанных изъяты револьвер системы “Наган”, два газовых пистолета, самодельный пистолет и 19 патронов к разному оружию", - отметили в ДСО.