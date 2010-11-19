Украинская армия показала себя управляемой и боеспособной

Военные учения, проходившие в Украине на протяжении года, показали, что украинская армия готова к защите территории страны, и что все ее подразделения легко управляемы, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Григорий Педченко на пресс-конференции.

«Итоги: сегодня вооруженные силы Украины полностью управляемы. И в системе мирной жизни, и в военном плане. Нажал кнопку – и подразделения готовы выполнять свои задачи», - заявил он.

По словам начальника Генштаба, об этом свидетельствует тот факт, что в ходе учений «Взаимодействие – 2010» военные маневры происходили одновременно на всех военных полигонах страны, с использованием настоящих боеприпасов. И при этом не было ни одного случая травмирования или гибели военнослужащего, – сообщил он.

В Генеральном штабе заявляют, что в следующем году государство будет уделять наибольшее внимание боеспособности авиации и флота. В частности, за год авиационный парк армии должен вырасти вдвое, прежде всего за счет ремонта и докомплектования самолетов, сообщают в военном ведомстве.