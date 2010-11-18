Усилия по созданию Налогового кодекса потрачены "с большой пользой"
19:55, 18 ноября 2010Общество
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Комментирует министр финансов
Усилия, направленные на создание Налогового кодекса, потрачены «с большой пользой для нашего народа и государства».
Об этом сказал на заседании парламента министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, министр отметил, что «значительные усилия, которые были направлены на создание этого важного документа, потрачены эффективно, с большой пользой для нашего народа и государства».
Он заверил, что Министерство финансов «будет настойчиво работать над совершенствованием налогового законодательства и над внедрением налоговой реформы».
Ф.ЯРОШЕНКО выразил надежду, что парламент поддержит усилия правительства в этом направлении.
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