Кучма заверяет, что наелся политикой

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА написал книжку - "После Майдана".

Как сообщает “5 канал”, в своей новой книжке Л.КУЧМА презентовал свой взгляд на последние политические события в Украине.

Заметки бывшего главы государства, записанные после отставки, должны выйти тиражом в двадцать тысяч экземпляров в российском издательстве. Первая книжка Л.КУЧМЫ "Украина - не Россия" имела большой спрос, твердят издатели. Поэтому прогнозируют ажиотаж и вокруг нового произведения. Сам автор заверяет, что “политикой накушался” и русскоязычная "После Майдана" - его последнее произведение.

"Она у меня заканчивается 2006 годом. 2007 - вообще отсутствует. Даже я не преполагал, что событию так быстро начнут развиваться по тому сценарию, по которому они сегодня развиваются. Очень жаль”, - отметил Л.КУЧМА.