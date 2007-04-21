Кучма заверяет, что наелся политикой
Новая книжка должна вызвать ажиотаж
Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА написал книжку - "После Майдана".
Как сообщает “5 канал”, в своей новой книжке Л.КУЧМА презентовал свой взгляд на последние политические события в Украине.
Заметки бывшего главы государства, записанные после отставки, должны выйти тиражом в двадцать тысяч экземпляров в российском издательстве. Первая книжка Л.КУЧМЫ "Украина - не Россия" имела большой спрос, твердят издатели. Поэтому прогнозируют ажиотаж и вокруг нового произведения. Сам автор заверяет, что “политикой накушался” и русскоязычная "После Майдана" - его последнее произведение.
"Она у меня заканчивается 2006 годом. 2007 - вообще отсутствует. Даже я не преполагал, что событию так быстро начнут развиваться по тому сценарию, по которому они сегодня развиваются. Очень жаль”, - отметил Л.КУЧМА.