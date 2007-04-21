Град разогнал областной субботник в Полтаве

Около пяти тысяч чиновников Полтавской области вышли сегодня на областной субботник.

Как передает корреспондент УНИАН, такая акция проведена на выполнение распоряжением главы Полтавской облгосадминистрации Валерия АСАДЧЕВА в рамках проведения двухмесячника озеленения, чистоты и благоустройства городов, поселков и сельских населенных пунктов области. “Дата проведения субботника выбиралась сознательно с пониманием того, что часть населения поддержит эту акцию, потому что продолжает уважать многолетнюю традицию, а также исходя из современных веяний, в том числе и европейских стандартов чистоты окружающей среды”, - заявил участник субботника губернатор В.АСАДЧЕВ.

К сожалению, ближе к полудню в Полтаве прошел град и жители города быстро разошлись по делам.