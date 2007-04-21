Каждый третий врач - пенсионного возраста

В Севастополе каждый третий работающий врач - лицо пенсионного возраста, а уровень укомплектованности медицинскими кадрами в городе составляет 74%.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Севастопольской городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ в „прямом эфире” ТРК „Бриз”. То есть, по словам В.ПОЛОГОВА, „мы лишь на две трети укомплектованы врачами, и если мы возьмем врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров, то там 50% пенсионеров, а укомплектованность там составляет 80%”. Но это, как добавил он, „лишь за счет того, что молодых специалистов, которые прибывают в город, мы в первую очередь направляем туда, так сказать, на передовую”. По информации начальника управления, ежегодно из Севастополя в Министерство здравоохранения подается заказ на 120-130 человек, „тогда как направляют нам 25-30 человек ежегодно”. Причина этого, как сказал В.ПОЛОГОВ, отсутствие жилья, „поэтому никто и не едет”. По его словам, в том числе жилье не предоставляется и в сельской зоне Севастополя.

Начальник управления добавил, что в городе „около 30% фтизиатров - это лица пенсионного возраста. Как сказал он, „молодежь не идет во фтизиатрию”, потому что уровень профессиональных заболеваний медицинских работников противотуберкулезного диспансера является „крайне высоким”. По словам В.ПОЛОГОВА, „если проанализировать за последние 5 лет профессиональные заболевания по Севастополю, то на первом месте будет не какое-то там вредное производство, а будут сотрудники противотуберкулезного диспансера”.

По мнению начальника управления, если не будет решаться жилищная проблема для молодых медицинских кадров, то уже вскоре в Севастополе кадровая проблема в медицинской сфере еще больше обострится.