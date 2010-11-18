Украинцам советуют не искать приключений на свою голову в Гвинее

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, планирующим в ближайшее время посетить Гвинейскую Республику, воздержаться от поездок, учитывая массовые беспорядки, которые сопровождаются актами вандализма и переросли в столкновения с полицией и жандармерией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации Представительства Международного Комитета Красного Креста в Гвинее, в ходе столкновений около 10 человек погибли и более 100 получили ранение. Сторонники Альфы КОНДЕ, который объявлен победителем выборов, преследуют представителей народности пель.

В связи с заострением ситуации, в 17.00 по киевскому времени 17 ноября указом Президента Гвинеи было введено чрезвычайное положение, правовой режим которого предусматривает привлечение воинских подразделений для поддержания общественного порядка. Действие чрезвычайного положения установлено до провозглашению Верховным Судом окончательных результатов выборов.

Гражданам Украины, находящимся в Гвинее, рекомендовано не выходить в центральную часть столицы. Посольство Украины в Гвинее постоянно находится на телефонной связи с гражданами Украины, а также принимает дополнительные меры с целью обеспечения безопасности работников дипучреждения.