Генпрокуратура ”пишет” на убийц Курочкина ещё ряд особо тяжких преступлений

Сотрудниками Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел задержаны ряд лиц, которых обоснованно подозревают в причастности к совершению преднамеренных убийств российского бизнесмена Максима Курочкина и директора Днепропетровского рынка “Озерка” Владимира Воробьева и ряда других тяжких и особенно тяжких преступлений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, операция по задержанию была проведена в результате следственно-оперативных мероприятий, которыми руководил специально созданный в Генпрокуратуре штаб для расследования указанных убийств. В то же время в Генпрокуратуре отметили, что “ввиду того, что сообщение других данных по этому уголовному делу может навредить досудебному следствию... предоставление более детальной информации об обстоятельствах, известных на сегодня следствию, будет противоречить Криминальному кодексу Украины”.

Как сообщал УНИАН, сегодня и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в эфире “5 канала” сообщил о задержании в Днепропетровске двух исполнителей убийства М.Курочкина.

Справка УНИАН. 27 марта в Киеве во время конвоирования возле здания Святошинского суда, который рассматривал уголовное дело российского бизнесмена М.Курочкина по факту вымогательства, был застрелен подсудимый и ранен сотрудник конвоя.

Председатель правления ОАО "Днепропетровский центральный рынок", гражданин РФ В.Воробьев был застрелен в ночь на 16 декабря в Днепропетровске. Милиция считает главной версией убийства бизнесовые интересы.