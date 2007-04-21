В Украину прибыл корвет ВМС Франции (фото)

В Севастополь сегодня с визитом прибыл корвет Военно-морских Сил Франции „Командан Буан” (Commandant Bouan).

Как передает корреспондент УНИАН, французские моряки уже посетили командование украинского флота, где имели протокольную встречу.

По данным пресс-центра командования ВМС Украины, согласно программе визита, моряки корвета ознакомятся с историческими местами города, в частности, осмотрят экспозицию музея „Панорама обороны Севастополя в 1854-1855” и возложат венки и цветы к Мемориалу погибшим французским воинам. В мероприятиях также будут принимать участие посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН, атташе по вопросам обороны при Посольстве Франции в Украине капитан 2 ранга Жерар МАЛЕЖАК. На борту французского корабля состоится официальный прием представителей командования ВМС Украины от имени командующего Средиземноморской зоны ВМС Франции вице-адмирала Жана ТАНДОНЕ.