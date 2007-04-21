СБУ задержала исполнителей убийства Курочкина

Служба безопасности Украины задержала исполнителей убийства российского бизнесмена Максима Курочкина.

Об этом в эфире “5 канала” сообщил исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ задержала в Днепропетровске исполнителей убийства Курочкина», - в частности, сказал он, уточнив, что речь идет о двух лицах.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Киеве во время конвоирования возле здания Святошинского суда, который рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении российского бизнесмена М.Курочкина по факту вымогательства, был застрелен подсудимый и ранен сотрудник конвоя.