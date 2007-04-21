Инвалиды провели марш-манифестацию

В Симферополе сегодня более 300 человек (в том числе и дети) с ограниченными физическими возможностями приняли участие в марше-манифестации, прошедшей под лозунгом "Смотри на меня, как на равного!".

Как передает корреспондент УНИАН, инвалиды с воздушными шариками и транспарантами "Смотри на меня, как на равного", "Мы такие как вы", "Смотри на то, что я могу, а не на то, что я не могу" прошли колонной по центральным улицам крымской столицы.

На центральной площади города как инвалиды, так и здоровые люди - представители 25 различных общественных организаций Крыма провели митинг и концерт. В ходе концерта выступили люди с ограниченными физическими возможностями: Дети из школы для слабовидящих читали стихи, "колясочники" танцевали вальс, были показаны цирковые номера, продемонстрированы элементы самообслуживания в коляске и т.д.

Цели акции "Смотри на меня, как на равного!" - привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, формирование позитивного восприятия инвалидов и др.

Акция "Смотри на меня как на равного!" проводилась в Симферополе при поддержке Канадского фонда "Детям Чернобыля".

Напомним, в Крыму проживают около 120 тысяч людей с ограниченными физическими возможностями. На тысячу человек населения Крыма приходится 59 инвалидов, это выше аналогичного показателя в целом по Украине.