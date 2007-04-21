Луценко: теоретически существует возможность сохранения нынешней ВР

Лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что теоретически существует возможность сохранения нынешнего парламента.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью радио “Свобода”.

Отвечая на вопрос о его дальнейших шагах, если Президент договорится с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “Если он договорится по теме досрочных выборов, то я буду приветствовать решение господина Президента и господина Премьера”.

По его словам, он будет радикально против, "если речь пойдет о сохранении нынешнего парламента, да еще и о, не дай Бог, создании широкой коалиции "НУ" и Партии регионов". "Теоретически такая возможность есть. Не только идеи, но и их носители также существуют", - отметил он. Ю.ЛУЦЕНКО считает: “Классическое понятие “любі друзі” сегодня, например, еще до сих пор не приняло решение о сложении с себя депутатских полномочий. Как, между прочим, и “любі мої” во фракции БЮТ. Есть люди, для которых этот билет в депутатство является билетом будущего, они знают, что они другого не получат, и они цепляются за любые возможности остаться у власти, а еще более желательно - нарастить свои должности”. Он также не исключает, что “они будут влиять на Президента для этого негативного сценария”. “Но еще раз говорю, что если так будет, то буду в радикальной оппозиции. Мне к этому не привыкать, не первый раз”, - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

“Но верю в другое. Вот я свято верю, потому что с Президентом, к счастью, встречаюсь сейчас намного чаще, чем когда был министром МВД...”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

“На этот момент могу сказать так. Конечно, я имею тоже много и вопросов, и разочарований в деятельности господина Президента, знаю об огромных победах и достижениях, которую эта деятельность также принесла Украине. Но на этот момент, момент полной кульминации реванша неокучмистив, я убежден, что на задний план отходят плюсы и минусы персонального человека В.А.Ющенко, главным становится то, что это символ украинства, которое победило ложь, фальсификацию, и насилие в 2004 году. Он сегодня единственный объединительный символ тех, кто считает себя свободными гражданами свободной страны”, - подчеркнул лидер “Народной самообороны”.