5 миллионов украинцев за границей зарабатывают четверть ВВП страны

Ежегодно в Украину от работающих за границей украинцев поступает 21,3 млрд. долларов, что соответствует почти четверти ВВП страны и значительно превышает объемы поступлений совокупных иностранных инвестиций в Украину.

Об этом сообщается в статье помощника заместителя председателя Национального банка Украины, кандидат экономических наук Андрея ГАЙДУЦЬКОГО, которую опубликовала газета “Зеркало недели” (№ 15 (644) 21 - 27 апреля 2007).

По его информации, за границей работает около 4,93 млн. украинцев. Согласно расчетам, которые провел А.ГАЙДУЦКИЙ, обычный мигрант переводит в Украину 360 долларов в месяц.

Как отмечается в материале, в Украине за годы независимости не были проведены никакие серьезные исследования относительно объемов и масштабов поступления миграционного капитала из-за границы. А статистические данные, оценки отдельных специалистов, украинских и международных организаций достаточно обличаются и основываются на неполных данных. Например, Всемирный банк, который ежегодно публикует данные о трансфертах миграционного капитала между странами мира, приписывает Украине только 595 млн. дол. поступлений денежных переводов в 2006 г.

Несколько более высокие оценки дает Национальный банк Украины. По этим данным, в течение 2000-2006 годов объемы миграционного капитала, поступившего в Украину через банковскую систему, выросли в 2,2 раза и превысили в 2006-х 2 млрд. дол. Наибольшие темпы роста наблюдались именно в 2006 г. (на 30%), что обусловлено большей либерализацией рынка денежных переводов и снижением цен на услуги по переводу средств. Еще около 1 млрд. дол. поступило через специализированные системы денежных переводов (Western Union, MoneyGram и тому подобное).

По оценке специалистов Института демографии и социальных исследований НАН Украины, мигранты зарабатывают 4,7-7,5 млрд. дол. в год. При этом исследователи добавляют, что нет информации, сколько дохода мигранты оставляют, а сколько посылают на родину. По их предположениям, в Украину поступает около половины этих средств, то есть 2,5-3,5 млрд. дол.

Большие расхождения в оценках объемов поступления миграционного капитала, по мнению А.ГАЙДУЦКОГО, обусловлены отсутствием государственной политики в этой сфере, непрозрачностью схем перевода средств, а также ограничениями валютного законодательства Украины, которое запрещает гражданам открывать счета за границей.