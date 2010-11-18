Тигипко: что с пенсионной темой, тарифами и т.д. будет ясно 30 ноября

Текст новой редакции Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) после первого пересмотра планируется подготовить к 30 ноября текущего года.

Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, отвечая на вопрос, предусмотрено ли в новой редакции документа снятие запрета на взимание пени и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Сейчас мы согласовываем (с МВФ – УНИАН) технические условия по Меморандуму. Еще ничего не принято Кабинетом Министров. 30 ноября уже появится конкретика – что с пенсионной темой, что с тарифами и так далее», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября т.г. руководитель представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по поводу условий дальнейшего сотрудничества в рамках программы стенд-бай.

По его словам, на сегодняшний день заканчивается составление текста Меморандума и письма о намерениях. Планируется, что до конца года совет директоров МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине второго транша объемом 1,6 млрд. долл. При этом М.АЛЬЕР не исключил, что деньги будут выделены до конца текущего года.

Планируется, что из предоставленных средств 1 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита госбюджета Украины, а 600 млн. долл. – в резерв Национального банка Украины.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, после пересмотра Меморандума о сотрудничестве. Для получения второго транша необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.