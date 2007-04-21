Мороз подготовил меморандум применения

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ подготовил проект «своеобразного меморандума примирения и понимания» для участников политического процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал на Всеукраинской конференции Союза женщин Украины «За будущее детей».

По его словам, в этом проекте меморандума предусмотрено, что, в частности, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменяет свой указ о досрочном роспуске парламента, а Верховная Рада отменяет свои постановления, которые касаются данного указа.

А.МОРОЗ отметил, что “после этого садимся и договариваемся о том, что волнует каждую из политических сторон”. По его словам, если речь идет о том, что Президент Украины выступает против создания коалиции с привлечением отдельных народных депутатов из других фракций, то об этом можно договариваться, тем более, что соответствующее решение парламент уже принял.

В то же время, А.МОРОЗ напомнил В.ЮЩЕНКО, что когда подписывалось соглашение о создании помаранчевой коалиции, то в ней был пункт об индивидуальном членстве народных депутатов. По его словам, тогда «эта идея поддерживалась В.ЮЩЕНКО, а особенно Юлией ТИМОШЕНКО, которая говорила, что таким образом будет развалена фракция Партии регионов». «А теперь оказывается, что это угроза для суверенитета государства», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, норма об императивном мандате противоречит европейским ценностям, и ее нет ни в одной демократической стране. Он выразил уверенность, что Конституционный Суд отменит норму об императивном мандате со временем.

Он также напомнил, что на сегодня в парламенте есть законопроект (речь идет о законопроекте Сергея ГОЛОВАТОГО – УНИАН), которым предусматривается изъять из законодательных актов норму, которая касается императивного мандата для депутатов местных органов власти.