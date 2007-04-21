Крым - в тройке ”самого дорогого бензина”

На рынке нефтепродуктов Украины в настоящее время Автономная Республика Крым входит в тройку регионов-лидеров по самым высоким ценам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совмина АРК, со ссылкой на данные Государственной инспекции по контролю за ценами в автономии.

По информации инспекции, вторая декада апреля на полуострове ознаменовалась существенным повышением цен на нефтепродукты. Средние цены на АЗС республики достигли: на бензин марки А-76-3,57 грн. за литр, на А-80 - 3,80 грн., А-95 - 4,00 грн., дизтопливо - 3,80 грн.

Результаты мониторинга, проведенного Государственной инспекцией по контролю за ценами показывают, что рост цен приобретает определенную тенденцию. "С целью выяснения причин этой угрожающей тенденции и с целью принятия мер по стабилизации ценовой ситуации накануне курортного сезона и посевной кампании в Совете министров АРК было проведено совещание с участием представителей нефтяных компаний и территориальных органов власти", - сообщает инспекция.

Истинные причины повышения цен на нефтепродукты трейдеры не торопились освещать, видимо потому, что их больше заботит другая опасность: появление на полуострове недобросовестных конкурентов, которые, по их заявлениям, реализуют потребителям некачественный бензин и при этом демпингуют цены.

Причинами роста цен на остальных АЗС считают снижение объемов реализации ГСМ на внутреннем рынке, в то время как цены на импортируемые нефтепродукты составляют (по данным нефтетрейдеров) на А-95 - $680, ДТ - $580 за тонну. "Такое изменение структуры рынка, осложненное в Крыму появлением некачественного бензина, и послужило толчком для роста цен на нефтепродукты", - отмечают в Государственной инспекции по контролю за ценами в АРК.

С целью воздействия на ценовую ситуацию при правительстве Крыма создана рабочая группа по проведению проверок качества и соблюдения действующих норм законодательства на автозаправочных станциях.