Роман Балаян снимает в Киеве фильм «Избранник» (фоторепортаж)

Известный режиссер Роман БАЛАЯН, снявшие культовые "Полеты во сне и на яву", "Поцелуй" и "Две луны, три солнца", начал в Киеве съемки художественного фильма «Избранник» по сценарию Рустама ИБРАГИМБЕКОВА, где главные роли исполняют Олег ЯНКОВСКИЙ и Оксана АКИНЬШИНА.

Действие фильма разворачивается в СССР, в начале 80-х. Главные герои восстают против огромной античеловечной государственной машины, поставив на кон свои судьбы.

Одну из главных ролей в ленте играет давний друг режиссера Олег ЯНКОВСКИЙ, прекрасный актер, открывший целый мир удивительных киноперсонажей. Наибольших профессиональных высот он достиг в работах с режиссерами Романом БАЛАЯНОМ и Марком ЗАХАРОВЫМ, известен по фильмам "Влюблен по собственному желанию", "Служили два товарища", "Тот самый Мюнхгаузен" и, конечно же, «Полеты во сне и наяву».

Герой ЯНКОВСКОГО летает, и это для актера имеет символическое значение. «В этом есть какое-то хорошее знамение, что много лет назад мы сняли «Полеты во сне и наяву», и через много лет, в полностью другой ситуации – мой герой летает. Это меня как-то очаровало, как-то сблизило и, возможно, в этом что-то будет, и мы сделаем впечатляющий фильм. По крайней мере, мы так надеемся», - говорит главный герой фильма.

Роман БАЛАЯН не устает прогонять сцену снова и снова, пока не получит от актеров желаемого результата, ведь зритель должен поверить актерам - новый фильм именитого мастера тонкого психологического кино - это сложная драма о чувстве, любви и свободе. Будут в фильме и экшн и спецэффекты, но не это главное.

Сыграв в культовой ленте того же таки БАЛАЯНА "Полеты во сне и на яву", ЯНКОВСКИЙ стал символом талантливого и потерянного поколения семидесятых. В ленте "Избранник" он - интеллигентный человек, диссидент. Сам режиссер параллелей между этими своими работами не проводит. "Ну разве что действие происходит здесь и там в восемьдесят первом. Мы условно этот год обозначили чтобы не забыть, что имели отношение к ленте "Полеты во сне и наяву", - отмечает Р. БАЛАЯН.

Молодая актриса Оксана АКИНЬШИНА играет главную героиню фильма, любимую женщину героя О. ЯНКОВСКОГО.

Сначала фильм планировалось снимать в России, на российские деньги, но продюсер картины Олег КОХАН переманил БАЛАЯНА на свою сторону, мол, «украинские режиссеры должны снимать фильмы на Украине и на украинские деньги».

Бюджет фильма составляет 17,5 млн. гривен. О. Кохан с радостью отмечает, что Минкультуры также присоединилось к финансированию «Избранника».

Планируется, что съемки фильма будут не только в Киеве, но и в Париже, а премьеру фильма украинские зрители смогут увидеть уже весной следующего года.