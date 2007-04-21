Захват заложницы в Космическом центре NASA

Мужчина, устроивший в пятницу стрельбу в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, сотрудничал с аэрокосмическим агентством 12 лет и был хорошо знаком с убитым им заложником, сообщает AP.

"До недавних пор он был хорошим работником", - отозвался о нем руководитель Центра Майкл Коутс (Michael Coates).

60-летний Вильям Филлипс (William Phillips), электротехник компании Jacobs Engineering, смог проникнуть в тщательно охраняемое здание 44 корпуса с револьвером и несколько раз выстрелил, убив выстрелом в грудь своего коллегу Дэвида Беверли (David Beverly). После этого он взял в заложницы еще одну сотрудницу NASA Фрэн Крэншоу (Fran Crenshaw) и забаррикадировался в одном из помещений на втором этаже.

Оцепившие здание сотрудники полиции попытались войти в контакт с преступником, однако в этот момент в здании прозвучал еще один выстрел - Филлипс застрелился. Фрэн Крэншоу полицейские обнаружили примотанной клейкой лентой к стулу. Ее доставили в больницу для обследования, после чего отпустили домой.

Оба заложника Филлипса имели с ним одинаковую специальность электротехника и взаимодействовали с ним по работе. По словам Коутса, возможно, они даже завтракали вместе в день происшествия. Как предполагает полиция, между Филиппсом и Беверли по какой-то причине произошла ссора. Погибший недавно отметил 25 лет работы в NASA.

На место происшествия прибыл шеф NASA Майкл Гриффин (Michael Griffin). Президента США Джорджа Буша на протяжении пятницы информировали о событиях в Хьюстоне. Как заявили AFP представители Белого дома, глава государства выразил глубокие соболезнования по поводу смерти сотрудника агентства и сообщил, что "будет молиться за членов семьи и коллег погибшего".

Лента.ру