В Житомире горел склад резиновой обуви

В г. Житомире на территории ОАО „Химическое волокно” в арендованном помещении склада ООО „Жанет-Украина”, где хранилась резиновая обувь, возник пожар на площади 400 кв.м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе 8 отделений пожар ликвидирован. Причина пожара и размеры материального ущерба устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Житомирской области.