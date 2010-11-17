В Житомире горел склад резиновой обуви
09:49, 17 ноября 2010Общество
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Огонь охватил площадь 400 кв.м
В г. Житомире на территории ОАО „Химическое волокно” в арендованном помещении склада ООО „Жанет-Украина”, где хранилась резиновая обувь, возник пожар на площади 400 кв.м.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе 8 отделений пожар ликвидирован. Причина пожара и размеры материального ущерба устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Житомирской области.
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