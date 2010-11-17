Ляпина об авансовых платежах, тупике и большой свинье под Януковича

Народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА (фракция НУ-НС) обвинила парламентское большинство в недальновидной политике относительно предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Верховной Рады.

К.ЛЯПИНА настаивала на внесении в Налоговый кодекс поправок, которыми предусматривался отказ от авансовых платежей для мелких предпринимателей и уплата платежей раз в году. К.ЛЯПИНА отметила, что предусмотренное налогообложение мелких предпринимателей приведет к переходу их в тень.

По ее словам, проектом Налогового кодекса «упрощенная система (налогообложение) сокращается, а общая система налогообложения делается такой, что для предпринимателей она просто неподъемная и невозможная, а также слишком обременительна с точки зрения налогообложения и с точки зрения учета».

Как заявила К.ЛЯПИНА, такими действиями «будут загнаны предприниматели в тупик». «Мы приводим их к социальному взрыву, и это абсолютно недальновидная политика, и это является большой свиньей под Президента ЯНУКОВИЧА, с чем я и поздравляю парламентское большинство», - отметила К.ЛЯПИНА.

Ни одна из предложенных ею поправок не была поддержана народными депутатами.