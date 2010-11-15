УНП призывает киевлян не дать залить бетоном Десятинную церковь

Украинская народная партия призывает киевлян и всех украинцев организовать акции неповиновения и не дать залить бетоном остатки уникального памятника средневековой архитектуры и украинской духовности Десятинной церкви.

С этим заявлением выступил председатель Управы Киевской городской организации УНП Владимир ШОВКОШИТНЫЙ, комментируя информацию археологов, работающих на раскопках Десятинной церкви, что в ее фундаменты уже планируют вбить несколько десятков бетонных свай, на которых будет построен фундамент церкви Московского патриархата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам ШОВКОШИТНОГО „нынешняя власть, в угоду УПЦ Московского патриархата, хочет уничтожить украинскую национальную святыню, где по преданию крестились киевские князья Аскольд, Дир и княгиня Ольга”.

«Правительство уже выделило из бюджета 13 млн. 400 тыс. грн., но не на финансирование работ археологов, которые два последних года за свою работу не получили ни копейки, а для начала строительства культового сооружения Московского патриархата. В том числе, и на тот бетон, которым планируют залить остатки святыни»

«Сегодня действующая центральная и местная власть выдает разрешения на выделение земельных участков под строительство культовых сооружений только филиалам Московского патриархата, блокируя такие решения по отношению к УПЦ Киевского патриархата или УАПЦ. Но реальным руководителям Московского патриархата из Москвы этого оказалось мало и они хотят поставить памятник своей бездуховности на развалинах украинской истории и духовности», - заметил политик.

Он убежден, что «киевляне смогут спасти духовный памятник украинской и европейской культуры”. „Со своей стороны народные депутаты из Украинской народной партии будут инициировать рассмотрение вопроса о запрете строительства нового сооружения на развалинах Десятинной церкви, представляющих огромную археологическую и историческую ценность», - подчеркнул В.ШОВКОШИТНЫЙ.