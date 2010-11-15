Пьяный мужчина убил мать и 15-летнюю племянницу

В Харькове 14 ноября в квартире 59-летней пенсионерки были найдены мертвыми с ножевыми ранениями хозяйка и ее внучка – 15-летняя ученица общеобразовательной школы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства работники милиции задержали сына хозяйки – 32-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в этой же квартире убил пострадавших во время ссоры на почве неприязненных отношений.