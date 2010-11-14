В Житомирской области перезахоронили солдат Великой Отечественной
17:17, 14 ноября 2010Общество
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31 погибшего нашли в с.Старицком
В селе Лазаревка Брусиловского района Житомирской области состоялось перезахоронение останков 31-го солдата Великой Отечественной войны, найденных в соседнем селе Старицкое.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии перезахоронения приняли участие местные жители, военные, представители власти и журналисты.
Словами скорби и минутой молчания участники церемонии почтили память погибших. Во время митинга прозвучал военный салют в честь героев. Панихиду по убиенным отслужил настоятель местной церкви отец АЛЕКСАНДР.
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