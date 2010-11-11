По состоянию на ноябрь каждый украинец «задолжал» 786 долларов?

По состоянию на ноябрь нынешнего года каждый украинец «задолжал» 786 долларов, сообщает comments.ua.

По оценкам Международного рейтингового агентства Fitch, в нынешнем году общий внешний долг Украины (включает заимствование государства и корпораций) достигнет 78% от номинального ВВП.

По оценкам МВФ, прямой и гарантированный государством долг Украины на конец 2010 года достигнет 40-41% ВВП, который в целом отвечает норме безопасной задолженности для развивающихся стран.

Однако, как отмечает comments.ua, в действительности государство задолжало значительно больше. В частности, задолженность по НДС составляет около 13 млрд. грн. (3 млрд. грн. – просроченная); еще около 0,7 млрд. грн. – зарплатные долги государственных предприятий перед персоналом; почти 132 млрд. грн. - задолженность государства перед вкладчиками Сбербанка СССР.

В то же время самая главная проблема для Украины – это неравномерность погашения обязательств перед кредиторами. Например, в 2013 году госдолг Украины может достичь уже 60% ВВП.

Справка УНИАН. По данным Министерства финансов Украины, с начала года государственный внешний долг вырос на 27%, а внутренний долг – на 47%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября с.г. составлял 404 млрд. 301 млн. 041,08 тыс. грн. или 51 млрд. 090 млн. 041,20 тыс. дол., что на 5,8% больше показателя на конец августа 2010 года. На протяжении января-сентября 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 86 млрд. 396 млн. 919,36 тыс. грн. (27,18%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением, а также вследствие получения первого транша кредита МВФ стенд-бай 2010 в размере 1,25 млрд. СПЗ и выпуска еврооблигаций 2010 года на сумму 2 млрд. дол.

При этом государственный внешний долг вырос на 36 млрд. 843 млн. 539,90 тыс. грн. (27,11%), государственный внутренний долг вырос на 43 млрд. 149 млн. 485,42 тыс. грн. (47,38%). Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 403 млн. 894,04 тыс. грн. (7,04%).