Власть Киева утвердила места для новых продуктовых магазинов

В столице откроются новые продовольственные магазины и торговые площадки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По информации мэрии, по представлению районных администраций Главным управлением торговли и быта города составлены адреса размещения новых торговых павильонов и временных площадок в каждом районе столицы. Упомянутым распоряжением утверждены представленные предложения.

Так, в целом по городу будет открыто 72 продовольственных магазина павильонного типа и 32 временные торговые площадки.

По информации Главного управления торговли и быта, к продаже будут привлекать товаропроизводителей из разных областей Украины. Продовольственная продукция будет проходить регулярные проверки на качество соответствующими службами города, заверили в КГГА.