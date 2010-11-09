В Киево-Могилянской академии нашли бомбу, подозревают, что не одну
17:12, 09 ноября 2010Общество
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Но студентов эвакуировать не стали
Сегодня, 9 ноября, около 14:30 на территории Киево-Могилянской академии был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Как передает с места события корреспондент «КП», к вузу прибыла милиция, бойцы МЧС, а также саперы.
Территория учебного заведения оцеплена.
Возможно, что на территории вуза находится целый склад боеприпасов.
Прибывшие на место саперы установили, что это артиллерийский снаряд 45-го калибра.
На опасную находку наткнулись рабочие, которые меняли трубы теплоснабжения во внутреннем дворе академии.
В настоящее время территория учебного заведения оцеплена. Однако занятия в вузе не отменялись, решение об эвакуации не принималось.
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