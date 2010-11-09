В Киево-Могилянской академии нашли бомбу, подозревают, что не одну

Сегодня, 9 ноября, около 14:30 на территории Киево-Могилянской академии был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Как передает с места события корреспондент «КП», к вузу прибыла милиция, бойцы МЧС, а также саперы.

Территория учебного заведения оцеплена.

Возможно, что на территории вуза находится целый склад боеприпасов.

Прибывшие на место саперы установили, что это артиллерийский снаряд 45-го калибра.

На опасную находку наткнулись рабочие, которые меняли трубы теплоснабжения во внутреннем дворе академии.

В настоящее время территория учебного заведения оцеплена. Однако занятия в вузе не отменялись, решение об эвакуации не принималось.