В Херсоне задержали парня, который изнасиловал 10-летнюю девочку

В Херсоне задержан 17-летний парень, который изнасиловал и ограбил 10-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, преступление произошло 4 ноября около 16.00 в предместье Херсона.

17-летний парень изнасиловал школьницу, забрал у нее мобильный телефон и деньги, после чего скрылся.

Родители девочки вызвали милицию и “скорую”. Стражи порядка осмотрели место преступления, нашли пустые бутылки из-под пива. Девочка вспомнила, что от злоумышленника попахивало алкоголем и описала его приметы. Благодаря тому, что родители сразу обратились в милицию, парня нашли через несколько часов.

Во время допроса работники милиции порядка установили, что из-за некоторого отклонения в развитии парень учится в специализированной школе. Он, среди прочего, заявил, что не сожалеет о содеянном.

Девочка находится в больнице.

По данному факту возбуждены уголовные дела согласно ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (грабеж).