Партия регионов отвергает обвинения в подкупе избирателей и фальсификации выборов в Тернопольской области.

Об этом сегодня заявил заместитель председателя областной организации Партии регионов, заместитель председателя облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Петр ГОЧ, комментируя тот факт, что в бюллетенях только напротив кандидатов Партии регионов фигурировали разные буквы и нетипичные для голосования символы.

«Мы сразу говорили – если кто-то предлагает от нас деньги, то берите и голосуйте за кого хотите. Или даже идите в прокуратуру и сдавайте тех, кто эти деньги принес. Потому что мы этим не занимались. Или давление. Есть ли хоть одно заявление конкретного человека, кроме заявлений председателя облсовета КАЙДЫ на сессии? Где заявления тех людей, если на них кто-то давил?», – сказал П.ГОЧ.

Председатель областной организации Партии регионов, депутат Орест МУЦ в свою очередь отметил, что оппонентам некорректно обвинять Партию регионов в подкупе избирателей, учитывая ту поддержку, которую она получила в Тернопольской области.

«За нас проголосовали более 80 тыс. жителей области. Разве можно обвинять в продажности такое количество людей? Это же почти 15% избирателей. А в действительности эти обвинения появляются из-за того, что нашим оппонентами не нравится, как с каждыми выборами мы получаем все лучший и лучший результат», – убежден О.МУЦ.

П.ГОЧ также отметил, что закон предусматривает в бюллетенях ставить «+» или любую другую отметку, которая свидетельствует о волеизъявлении. «Поэтому обвинять людей за то, что они решили поставить какую-то букву. Это же в рамках закона. Я, например, в бюллетене всегда пишу «За», кто-то ставит другую отметку, кто-то букву. Но все эти бюллетени действительны, потому что из них видно волеизъявление человека», – отметил П.ГОЧ.