В Киевской области угрожали взорвать Васильковскую РГА

Вчера в Киевской области неизвестный угрожал взорвать Васильковскую районную государственную администрацию.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, 7 ноября около 11.00 в дежурную часть милиции поступило анонимное сообщение, что в 11.20 в городе Васильков в помещении райгосадминистрации произойдет взрыв.

Как отметили в ОСО, в это время в Васильковской РГА должна была состояться сессия. Около 50 человек сразу были эвакуированы.

Повторное анонимное сообщение о возможном взрыве в Васильковской РГА в дежурную часть Киевского областного милицейского главка поступило в 14.05. После проведения обследования помещения и прилегающей территории взрывотехнической службой взрывоопасных предметов выявлено не было. Работа Васильковской райгосадминистрации возобновлена. Личность анонима устанавливается.