В Днепропетровске пьяный водитель сбил 6 человек

7 ноября в Самарскому районе Днепропетровска пьяный водитель автомобиля «Черри-Амулет» травмировал шесть человек, среди которых двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

Водитель, во время маневрирования, нарушил правила дорожного движения, в результате чего легковой автомобиль на бетонный забор частной усадьбы и столкнулся со столбом линии электросети.

Пострадавшие, которые находились возле забора, получили травмы разной степени тяжести. Все они госпитализированы в городские больницы. Из-за повреждения электроопоры также обесточено 56 частных домов. Проводится расследование.