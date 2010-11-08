Без кредитов МВФ Нацбанк не сможет удерживать курс гривни?

Национальный банк не сможет удерживать курс национальной валюты без средств МВФ.

Об этом заявил народный депутат, председатель совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин в программе "Реальная экономика" в эфире телеканала UBC.

"Без кредитов МВФ Нацбанк никогда не сможет удерживать стабильность гривни", - сказал он.

По его словам, импортируя энергоресурсы и рассчитываясь за них валютой, страна не сможет сконцентрировать достаточного количества валюты для стабилизации курса гривни.

"Без МВФ, к сожалению, государство обойтись не может. Те почти 200 млрд. гривен, которые на руках у населения, то есть у нас под ногами лежат деньги и их можно мобилизировать и не влечь инфляционных ожиданий, но государство это не способно сделать. Потому чиновникам легче поплакаться и получить средства МВФ", - прибавил Аржевитин.

По мнению председателя АКБ "Форум" Ярослава Колесника, МВФ заинтересован предоставить Украине следующий транш.

"Думаю, что действительно сегодня МВФ заинтересован дать нам кредит. И, безусловно, есть заинтересованность, потому что как страна Украина - в определенной зависимости, и она становится в определенной степени управляемой", - сказал он.

По словам банкира, "Украина должна была бы одалживать в население и отвечать перед населением, пусть бы граждане получали проценты, а мы за средства населения развивали бы экономику Украины".

"Но мы идем другим путем, потому что мы берем средства для проедания. Нам нужна была поддержка, мы обратились и получили, а на сегодня этот большой вопрос, нужно ли нам дальше одалживать у МВФ?", - продлил он.

Колесник прибавил, что Украина после того, как получила первый кредит от МВФ, должна была бы искать альтернативные источники финансирования экономики.

"Мы должны были в это время найти другие источники финансирования экономики. А нас опять же подталкивают к потреблению. Мы не производим своего, а нам дают то, что произвели за рубежом", - резюмировал гость программы.

Економічна правда