На Харьковщине при пожаре на ферме погибли более 200 свиней

В 01.50 7 ноября в с. Бахтин Боровского района Харьковской области в свинарнике на территории фермерского хозяйства возник пожар, в результате которого погибли около 215 свиней молодняка до 6 месяцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем уничтожена кровля здания на площади 1500 кв. м. В 03.50 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован.