Как реконструкторы из трех стран Киев «освобождали» (фоторепортаж)

В субботу по случаю празднования 67-й годовщины освобождения Киева от гитлеровских войск на центральной улице столицы прошла масштабная военная реконструкция событий 1943 года.

На Крещатике звучали песни военных лет, а на лестнице Киевской городской государственной администрации играл духовой оркестр.

Около тысячи единиц восстановленной техники времен Великой Отечественной войны прошли парадом по центральной улице Киева. Участие в военной реконструкции приняли около 200 членов военно-исторических клубов из Украины, России, Беларуси. Они колонной прошли по Крещатику в отреставрированном обмундировании и с оружием времен войны. Парад состоялся в рамках 7-го фестиваля военно-исторических клубов, что проводятся в украинской столице.

За событием с лестницы киевской мэрии наблюдали ветераны и руководители столицы.

К годовщине освобождения приурочен и 7-й военно-исторический фестиваль "Даешь Киев! Год 43-й" с реконструкцией боев за город 1943 года на территории музея национальной архитектуры и быта "Пирогово".

Сценарий реконструкции основан на действиях сводного отряда под командованием заместителя командира 71-й стрелковой дивизии полковника Сливина, который 4-6 ноября 1943 года вел бои в отрыве от главных сил 38-й армии, которые шли в наступление из Лютежского плацдарма. Организаторы фестиваля из молодежной общественной организации «Красная звезда» считают бои этого отряда одним из важнейших элементов наступательной операции по освобождению Киева.

Президент в поздравлении, размещенном на своем официальном сайте, отметил, что "победа в легендарной битве за Днепр и святыню славянских народов – древний Киев была добыта благодаря величию духа освободителей родной земли". Также Виктор Янукович выразил убеждение, что "Украина будет всегда помнить всех, кто преодолел ожесточенную оборону, выбив гитлеровцев с берегов седого Славутича, а также тех, кто нашел последний покой в его бурных водах осенью 1943-го".

Вечером на Майдане Независимости должна начаться концертная программа, посвященная Дню освобождения Киева. Обещают музыку и песни военных лет в исполнении Муниципального духового оркестра, Театра украинского фольклора «Берегиня», Камерного хора «Крещатик» и группы «Гетманы».

Завершится концертная программа в 20:00 праздничным феєрверком.