Водитель «Лексуса» насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Сегодня ночью в Полтавской области работники ГАИ задержали водителя «Лексуса», который смертельно травмировал велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, около 23 часов 5 ноября на 230 километре дороги Киев-Харьков работники Лубненской роты ДПС УГАИ нашли тело мертвого мужчины, а рядом покореженный велосипед.

Милиционеры выяснили личность погибшего. Им оказался 36-летний житель Полтавской области.

Также было установлено, что потерпевшего, который двигался по автодороге на велосипеде, сбило неизвестное транспортное средство, водитель которого с места происшествия скрылся.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в селе Бутенки Кобелякского района наряд работников дорожно-патрульной службы остановил автомобиль «Лексус», которым управлял 31-летний житель города Красноармейска Донецкой области. При осмотре транспортного средства милиционеры увидели на кузове автомобиля следы крови и незначительные повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия.

Водитель задержан, а автомобиль помещен на штрафплощадку. По факту ДТП в отношении водителя «Лексуса» решается вопрос о возбуждении уголовного дела.