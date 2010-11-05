Результаты выборов в Донецкий облсовет

В Донецком областном совете Партия регионов будет насчитывать 166 из 180 депутатов.

Как сообщили УНИАН в Донецком областном отделении Партии регионов, таковы результаты параллельного подсчета Донецкого областного избирательного штаба Партии регионов результатов выборов в местные органы власти.

Согласно сообщению, кандидаты в депутаты Донецкого облсовета по партийным спискам набрали: от Партии регионов - 65,52% голосов избирателей; КПУ - 6,97%; «Сильная Украина» - 3,21%; «Фронт Змін» - 2,65%; «Батьківщина» - 2,27%; ПСПУ – 1,4%; «Единый центр» - 0,4%; «Свобода» - 0,35%; Народная партия - 0,19%. Против всех проголосовало 8,76% избирателей.

Таким образом, в Донецкий областной совет прошли, соответственно, Партия регионов – 78 мандатов, КПУ – 8 мандатов, «Сильная Украина» - 4 мандата.

По мажоритарной избирательной системе на местных выборах в Донецкий областной совет представители Партии регионов одержали победу в 88 из 90 одномандатных округов (за исключением 41 и 64-го округов). В них победили, соответственно, представители КПУ и Аграрной партии.