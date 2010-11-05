Умер председатель поссовета, побеждавший на выборах

Действующий председатель поселка Гвардейское Симферопольского района Федор Поляков, повторно побеждавший на выборах главы поссовета, сегодня умер.

Об этом УНИАН сообщил член Симферопольской районной избирательной комиссии.

«Выдвинутый Партией регионов, лидировавший на выборах в поселке Федор Поляков сегодня скончался», - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В Гвардейском должны состояться перевыборы председателя поссовета.

Как сообщает сайт поселка, Ф.Поляков родился в 1950 году. С 2006 года он – председатель поселка.