КРУ обнаружило финансовых нарушений в «Украинской столице» почти на 2 млн

По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия Киевского городского совета «Редакция газеты "Українська столиця"» Контрольно-ревизионное управление в городе Киеве обнаружило нарушений на общую сумму 1,9 млн. гривен, сообщает пресс-служба столичного КРУ.

Ревизия проводилась за рабочий период с 1 ноября 2007 по 1 августа 2010 года.

В частности, ревизоры выяснили, что редакция в нарушение законодательства выступила соучредителем газеты «Українська столиця. МЕТРО», на издание которой незаконно потратила 1,5 млн. гривен.

Кроме этого, согласно приказам за подписью и.о. главного редактора проводилось премирование руководителей редакции без соответствующего решения органа высшего уровня. «Как следствие, за период с 1 ноября 2007 по 1 января 2010 лишний потрачено 173,76 тыс. гривен», - отмечает КРУ.

Также редакция газеты заключала соглашения с физическими лицами на подготовку публикаций в газете «Українська столиця» в то время, когда она не выпускалась. «Такая ситуация привела к безосновательному расходованию из общего фонда бюджета города Киева 76,26 тыс. грн за период с 1 августа 2008 по 1 мая 2010 года», - идет речь в пресс-релизе.

КРУ обнаружило, что предприятие предоставляло услуги по размещению рекламы на безоплатной основе и без заключения договоров с рекламодателями, что привело к занижению валовых доходов на 15,86 тыс. гривен.

Также установлено, что работникам предприятия, которые не являются журналистами, начислено 53,66 тыс. грн. надбавок за творческие достижения в труде. Наряду с этим, работникам предприятия выплачивалась «персональная надбавка» на сумму 13,76 тыс. грн, вид которой не предусмотрен условиями коллективного договора.

«По результатам деятельности ІІ квартала 2010 года предприятие не перечислило 70 тыс. грн в общий фонд местного бюджета надлежащей частицы от полученной прибыли. За нарушение бюджетного законодательства на и.о. главного редактора составлен протокол за ст.164-12 КУпАП, за нарушение в ведении бухгалтерского учета по ст. 164-2 КупАП составлены два протокола об административном правонарушении», - сообщает КРУ.

Материалы ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия направлены для рассмотрения и принятия соответствующего решения к управлению Службы безопасности Украины в городе Киеве.

Напомним, что выпуск еженедельника «Українська столиця» был временно приостановлен.

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