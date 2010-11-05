Свидетели по делу Зварича начинают все «забывать»

Свидетели по делу бывшего главы Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА начали менять свои показания. Об этом пишет газета « Сегодня » № 246 от 5 ноября.

Газета отмечает, что в Киеве продолжается суд по делу экс-главы Львовского апеляционного админсуда И.ЗВАРИЧА. Суд допрашивал очередного свидетеля - зампредседателя ОАО «Львовоблэнерго» Ярослава СТАСЮКА. Он заявил, что через своего коллегу передал 15 тыс. дол. для получения выгодного для Львовоблэнерго решения суда. На многие же вопросы самого И.ЗВАРИЧА и его адвоката свидетель отвечал: «Не помню». Так, отмечает газета, он «не помнил», где и на чье имя писал заявление о взятке, которое приобщили к делу. Ранее другой свидетель обвинения, экс-коллега И.ЗВАРИЧА Вячеслав ЛЮБАШЕВСКИЙ, на суде поменял свои показания, заявив, что подсудимый взяток не брал.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.