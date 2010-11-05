Порты заявляют о миллионных убытках из-за «произвола» экологов

Николаевские порты заявляют о миллионных убытках из-за неправомерных действий экологов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Морского специализированного порта «Ника-Терра» (Николаевская обл.), «Государственное управление по охране окружающей среды в Николаевской области нашло новый способ давления на портовиков. В частности, экологи начали отзывать разрешения на выбросы в атмосферу. Таким образом, какая-либо деятельность предприятий - работа кранов, конвейерных лент – считается вне закона».

Как заявил Роман ДЕНЬКОВИЧ, руководитель МСП «Ника-Терра», порт стал первой экспериментальной жертвой николаевского ГУ по охране окружающей среды.

«Мы на грани остановки. Это абсолютно произвольное решение Государственного управления по охране окружающей среды в Николаевской области - №061783 от 29.10.2010, поскольку никоим образом не соответствует закону о защите атмосферного воздуха. Законодательство не предусматривает лишения прав на выбросы. Для получения таких прав необходим проект на строительство предприятия, согласованный с управлением по охране экологии, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и в дальнейшем постоянный мониторинг не превышения предельно допустимых концентраций (ПДК), что мы и делаем», - подчеркнул Р.ДЕНЬКОВИЧ.

По его словам, контроль ПДК в порту осуществляют сторонние организации. Отчеты ежегодно подаются в Управление по экологической безопасности Николаевской области. Выбросы значительно ниже, чем предусмотрено в ПДК.

Между тем, как заявил руководитель порта «Ника-Терра», произвол государственных экологов уже сказался на работе предприятия. В октябре порт потерял почти 100 тыс. тонн грузов, которые были перенаправлены грузовладельцами на Клайпеду и Санкт-Петербург из-за рисков, что груз, попав, в порт, не сможет из него выйти. Потерянные объемы – в основном российский и белорусский транзит. В целом ущерб для страны, по словам портовиков, составил около 20 млн. грн. только за октябрь.

Р.ДЕНЬКОВИЧ также отметил, если предприятие будет остановлено, хотя бы на 10 суток, такая пауза грозит порту банкротством. Будут выставлены большие штрафы за простой десятков судов и тысяч вагонов, госбюджет при этом потеряет несколько десятков миллионов гривень по налогам (в 2009 г. порт «Ника-Терра» заплатил 27 млн. грн. налогов), а полторы тысячи работников будут выброшены на улицу.

Независимые экологи в Николаевской области отмечают, что они шокированы решением чиновников из Главного управления. По словам Николая ПОНОМАРЕНКО, техдиректора ООО «Вирко», предприятия-разработчика экологических нормативов, решение государственной службы предвзятое и никоим образом не соответствует предприятию, которое не несет серьезных угроз экологической безопасности региона.

«Предприятию наносится колоссальный ущерб. Я даже не уверен, что в Главном управлении есть мотивированная причина для такого шага. Не сказал бы, что «Ника-Терра» негативно влияет на экологию. Порт находится вдали от жилой зоны – больше километра по прямой, а это более, чем достаточно», - отметил Н.ПОНОМАРЕНКО.