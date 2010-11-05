В Украине будет госфонд офсетной бумаги

В Украине будет создан государственный фонд офсетной бумаги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА, отметив, что соответствующий проект распоряжения Кабинета министров «О государственном фонде офсетной бумаги» был рассмотрен сегодня на заседании Правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития.

В.ТИХОНОВ сообщил, что государственный фонд офсетной бумаги необходим для своевременного обеспечения офсетной бумагой печати учебников и книг по государственному заказу на базе Государственной акционерной компании «Украинское издательско-полиграфическое объединение».

«Обеспечение издательств офсетной бумагой отечественного производства – основная проблема МОН, которое является заказчиком по изготовлению печатной продукции за государственные средства. Жидачевская бумажная фабрика прекратила выпуск этой бумаги вообще, а Днепропетровская заняла монопольное положение, условия которой являются неприемлемыми», - отметил В.ТИХОНОВ.

Вице-премьер также сообщил, что сегодня тонна офсетной бумаги, произведенная Днепропетровской фабрикой, стоит более 11 тыс. грн., хотя еще в мае 2010 года, до начала реализации государственной программы по печати учебников, цена офсетной бумаги была 9 тыс. 600 грн.

Ежегодно для печати книг и учебников, по словам В.ТИХОНОВА, необходимо более шести тысяч тон офсетной бумаги. «Разница в цене на закупку бумаги при потребности 6300 тонн на печать государственного заказа составляет 8,8 миллионов гривен, а это почти 550 тысяч учебников», - отметил вице-премьер-министр.

В.ТИХОНОВ также сказал, что создание государственного фонда офсетной бумаги позволит эффективно реализовывать государственную политику в полиграфической сфере, рационально использовать средства государственного бюджета и своевременно обеспечивать учебниками учеников общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений, воспитанников дошкольных учебных заведений.