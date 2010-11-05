На руках у браконьеров около 10 млн. незаконных орудий лова

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО надеется, что народные депутаты примут закон об усилении борьбы с браконьерством.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что сегодня парламент рассматривал законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О животном мире» (относительно усиления мер по борьбе с браконьерством) (р.н. 6458-1). Законопроект был зарегистрирован народными депутатами Н.ТОМЕНКО, Анатолием СЕМИНОГОЙ, Владимиром ДАНИЛЕНКО и Александром ГОРОШКЕВИЧЕМ.

По словам Н.ТОМЕНКО, данный законопроект был внесен по предложению ряда экологических организаций. Документом предлагается запретить в Украине изготовление, сбыт и применение ядовитых и анестезирующих средств, колючих, давящих и капканоподобных орудий лова, электроловильных систем (электроудочки), взрывчатых веществ, птичьего клея и синтетических сеток.

Также проектом закона предусматривается ввести запрет на ввоз в Украину из-за границы широко распространенных браконьерских синтетических сеток, электроудочек и капканов. Вице-спикер отметил, что в настоящее время ни одна европейская страна не импортирует эти браконьерские средства. Более того, отметил он, по данным общественных организаций, в Украине ежегодно изымается свыше 100 тыс. таких средств и на руках у браконьеров находится до 10 млн.

"К сожалению, в первом чтении провластные фракции оказались не готовы к принятию этого документа. Но удалось убедить депутатов о направлении этого законопроекта на повторное первое чтение", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что трудно объяснить логику депутатов, которые не поддержали законопроект, потому что фактически это является прикрытием массового рыбного браконьерства.

Вице-спикер выразил надежду, что во время повторного рассмотрения этот документ будет принят до начала нового летнего рыбного сезона.