Начальник Генштаба: мы настроены продолжать отношения с НАТО

Украина будет продолжать конструктивное партнерство с НАТО и другими военно-политическими блоками во всех вопросах, которые представляют взаимный интерес.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО заявил во время встречи с Верховным главнокомандующим Стратегического командования НАТО по трансформации генералом Стефаном АБРИАЛОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

В ходе переговоров стороны обсудили приоритеты военного сотрудничества Украины с НАТО, результаты проведения Оборонного обзора в Украине, приоритетные задачи по реформированию украинской армии, а также актуальные направления развития сотрудничества в военной сфере между Вооруженными силами Украины и Стратегическим командованием НАТО по трансформации.

Поднимая вопрос военного сотрудничества с НАТО, Г.ПЕДЧЕНКО напомнил, что Украина провозгласила политику внеблоковости. Главным приоритетом ее внешней политики является обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе.

Однако, по словам начальника Генерального штаба ВСУ, по Закону “О принципах внутренней и внешней политики”, “Украина будет продолжать конструктивное партнерство с Североатлантическим альянсом и другими военно-политическими блоками во всех вопросах, которые представляют взаимный интерес”.

”Украина и ее Вооруженные силы в отношениях с НАТО реализуют принцип последовательности и преемственности, сосредоточиваясь на прагматическом сотрудничестве. Главной целью сотрудничества с НАТО в военной сфере является развитие Вооруженных сил Украины в соответствии с лучшими мировыми стандартами”, – отметил начальник Генштаба.

Также Г.ПЕДЧЕНКО подчеркнул, что сегодня сотрудничество ВСУ с НАТО продолжается по таким основным приоритетным направлениям, как оборонное планирование, развитие оперативных возможностей и участие в международных операциях по урегулированию кризисных ситуаций.

”Основные усилия в реформировании Вооруженных сил будут сосредоточены на решении проблем, которые снижают уровень их боевой готовности”, – сказал он, отметив, что практическое сотрудничество с НАТО позволяет украинской стороне эффективно реализовывать национальные приоритеты в военной сфере.

”Мы настроены продолжать наши отношения с НАТО и выполнять принятые международные обязательства. Это ключ к решению общих проблем безопасности настоящего и будущего”, - сказал Г.ПЕДЧЕНКО.