В Украине регистрация собственности тянется в 2 раза дольше, чем в Азии

За год Украина в рейтинге Doing Business переместилась со 147-го на 145-е место, что означает топтание на месте. За тот же срок Казахстан, например, поднялся на 15 пунктов и занял 59-е место.

Об этом заявила УНИАН глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя итоги ежегодного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business 2011, который сегодня опубликовала Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Мирового банка.

За год Украина в рейтинге Doing Business переместилась со 147-го на 145-е место из 183-х стран, что означает топтание на месте. За тот же срок Казахстан, например, поднялся на 15 пунктов и занял 59 место. По мнению главы парламентского комитета, резкого улучшения позиций Украины в этом рейтинге не произошло из-за доминирования политического фактора при принятии экономических решений. «Повсеместное торможение реформ и подмена их псевдореформами отражается на состоянии национальной экономики, консервирует существующие проблемы и снижает конкурентоспособность государства в целом, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета ВР отметила, что незначительное улучшение позиций в рейтинге было достигнуто благодаря принятию в конце 2009 года закона, который снизил требования к уставному капиталу создаваемых предприятий, а также упростил процедуру регистрации новых субъектов хозяйствования. «Подготовленный нами закон позволил сделать прорыв на 18 позиций вверх в номинации «Открытие бизнеса» и зафиксироваться на 118-м месте, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Однако, по остальным номинациям ситуация только ухудшилась».

Она отметила, что за прошедший год Украина опустилась на 5 позиций в номинации «Закрытие бизнеса». Эта процедура занимает в нашей стране в среднем 2,9 лет. «Принятый с запозданием в июле текущего года Закон №290 лишь частично упростил ситуацию в этой сфере, однако зарегулированность и сложность вопроса ликвидации предприятий через процедуру банкротства продолжает оставаться объектом критики зарубежных инвестиционных кругов, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Поэтому мы настаиваем на дальнейшей дерегуляции и отмене лишних бюрократических процедур».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что падение Украины на четыре позиции в номинации «Регистрация собственности» вызвано тем, что процесс, состоящий из 10 процедур, занимает около 117 дней, что в два раза превышает средние показатели в Восточной Европе и Центральной Азии. По ее мнению, не удивительно, что Украина опустилась в номинации «Защита инвесторов», так как за 8 месяцев власть не смогла улучшить ситуацию в этой сфере.

Комментируя ухудшение позиций Украины в номинации «Доступность кредитов», Н/КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что правительству не удалось стимулировать банковский сектор для кредитования реального сектора экономики. «Банки, по-прежнему продолжают занимать выжидательную позицию на фоне значительных объемов просроченных кредитов, достигших свыше 12%/ В итоге бизнес не имеет доступа к дешевым кредитным ресурсам, что сдерживает темпы восстановления и развития экономики», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Рейтинг Doing Business 2011 является восьмым в серии ежегодных докладов об исследовании регуляторных правил, которые повышают деловую активность и тех, которые ограничивают ее. В рейтинг Doing Business 2011 представлены количественные показатели регулирования бизнеса и защиты права собственности, в 183-х странах, от Афганистана до Зимбабве. Исследование охватывает регуляторные правила, которые влияют на 11 сфер бизнеса: открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение кредита, защита инвесторов, уплата налогов, внешняя торговля, исполнение контрактов, закрытие бизнеса, доступ к электроэнергии и занятость работников.

Данные в докладе Doing Business 2011 приведены по состоянию на 1 июня 2010 года.