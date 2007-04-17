Где лучше делать операцию на сердце премьер-министру?

Премьер-министра Грузии Зураба Ногаидели готовят к операции на сердце в клинике Св.Лукаса в американском городе Хьюстон. По информации грузинской телекомпании "Рустави 2", операцию по замене клапанов проведет известный хирург Чарльз Фрейзер.

Глава грузинского правительства был госпитализирован 15 апреля. По словам директора Республиканской клинической больницы Грузии Николоза Кипшидзе, проблемы с сердцем давно беспокоили премьера. Во время визита в США его обследовали американские врачи и предложили прооперировать. "Операция рутинная", - пояснил Н.Кипшидзе. Однако, отметил он, чем быстрее З.Ногаидели ее сделает, тем лучше.

По предварительной информации врача, грузинский премьер проведет в клинике 7-10 дней.

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