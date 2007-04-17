Табачник: окружение Президента отомстит генпрокурору за Сюзанну Станик

Секретариат Президента Украины готовит указ об освобождении Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора Украины.

Об этом в эфире “5-го канала” заявил вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК.

По его словам, вероятность увольнения А.Медведько связана с тем, что ГПУ отрицала информацию СБУ о получении родственниками судьи Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК имущества в размере 12 миллионов долларов.

"Как только Генпрокуратура опровергла информацию СБУ, БАЛОГА (глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА – УНИАН) дал команду готовить указ об увольнении генпрокурора", - цитирует Д.Табачника “Украинская правда”.

"Это еще одна провокация. Ее попробуют разыграть в пятницу на заседании СНБО", - добавил он.

Д.Табачник считает такие действия давлением на КС и правоохранительные органы со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, на пятницу, 20 апреля, запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором планируется заслушать отчет А.Медведько, в частности, о действиях Генеральной прокуратуры в отношении незаконного, по мнению Президента, постановления правительства о запрещении финансировать выборы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, советник Президента Николай ПОЛУДЁННЫЙ заявлял, что вопрос отставки А.Медведько с должности генерального прокурора Украины не рассматривается в Секретариате Президента.

По словам М.Полудённого, для того, чтобы принять такое кадровое решение, Президент должен подать в парламент соответствующее представление. Однако Президент считает Верховную Раду нелегитимной, и потому представление не может быть подано, добавил М.Полуденний.