Не повлияет ли политический кризис в Украине на решение УЕФА?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что политический кризис в Украине повлияет на решение Исполкома УЕФА об определении победителя в конкурсе на проведение Чемпионата Европы по футболу-2012. Об этом он заявил сегодня на совместной с Президентом Польше Лехом КАЧИНЬСКИМ пресс-конференции в Кардиффе (Уэльс), состоявшейся после презентации финальной заявки наших стран на проведение Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба В.Ющенко, Президент отверг предположение, что политический кризис в Украине повлияет на решение Исполкома УЕФА.

Говоря о ходе презентации украинско-польской заявки, В.Ющенко отметил, что она прошла эффектно и в хорошей атмосфере. «Уверен – шансы наших стран самые лучшие, и мы воспользуемся этими шансами», – сказал он.

По словам Президента, туристическая инфраструктура Украины позволяет принять более миллиона гостей Чемпионата, а совокупный объем товаров и услуг, которые будут предоставлены за время соревнований, оценивается в 3 млрд. долларов.

Украина также гарантирует надлежащую безопасность во время проведения спортивных мероприятий. Этому, по словам В.Ющенко, способствуют толерантность и взаимоуважение, которые присущи украинскому обществу и проявляются в том числе в ходе массовых политических акций.

Отвечая на вопрос о финансировании Чемпионата, глава государства отметил, что две трети всех расходов может взять на себя частный бизнес. Для этого, по его словам, в Украине уже есть законодательство, дающее определенные преимущества бизнесу, который занимается улучшением необходимой для организации ЕВРО-2012 инфраструктуры. Тут государство будет выступать соорганизатором как на центральном, так и на региональном уровнях, отметил Президент.

Отвечая на вопрос о своих спортивных вкусах, Президент рассказал, что в своё время был страстным футбольным болельщиком и особенно поддерживал команду «Динамо» (Киев). «Прямо скажу – у меня к футболу было всегда большое уважение», – сказал В.Ющенко.