50 тысяч крымчан - наркоманы

По оценкам правоохранителей, количество лиц, употребляющих наркотики в Крыму с учетом латентности этого вида преступления, достигает порядка 50 тысяч человек, а годовой оборот наркотиков составляет до 2,5 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Автономной Республике Крым.

Как сообщает ЦОС, по инициативе МВД Украины на территории Крыма с 18 по 27 апреля будет проводится комплексная оперативно-профилактическая операция по предупреждению и пресечению наркопреступлений. Крым - пятнадцатый регион Украины, в котором в текущем году проводятся подобные целевые мероприятия.

Последний пример выявления международного канала поставки на территорию Украины из Германии 6 тысяч таблеток «экстези» и килограмма амфетамина свидетельствует о значительных объемах поставок тяжелых наркотиков на полуостров. "Борьба с этим злом является одной из важнейших задач по сохранению генофонда наций, поэтому каждый здравомыслящий человек понимает масштабность данной проблемы", - отмечают в ЦОС.