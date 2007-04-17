За время весенних каникул милиция задержала на Житомирщине 156 школьников

В Житомирской области во время весенних каникул милиция задержала по подозрению в совершении преступлений 156 школьников.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Житомирской области. За этот период работниками милиции раскрыты 10 преступлений, по подозрению в совершении которых задержаны 17 подростков.

Так, в Доме офицеров г. Бердичева 15-летний местный житель совершил грабеж, завладев мобильным телефоном. В городе Новоград-Волынском работники милиции задержали 16-летнего местного жителя, у которого обнаружили и изъяли 10 г марихуаны. А в поселке Романов стражи порядка задержали двух 10-летних детей, которые разрушали надгробные плиты на кладбище.

Как отметил начальник отдела криминальной милиции по делам несовершеннолетних УМВД в области подполковник милиции Борис ВАСЬКЕВИЧ, около 80% задержанных за нарушение закона детей воспитываются в неблагополучных семьях или же являются воспитанниками интернатов.

"В целом же милиционерами задержано 156 несовершеннолетних, из них 42 – за бродяжничество, 28 – за пьянство, 19 – за попрошайничание, 7 – за мелкое хулиганство. В отношении 56 несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях", - сообщил Б.ВАСЬКЕВИЧ, добавив, что из числа задержанных трое несовершеннолетних помещены в приемник-распределитель, пятеро – в приют, еще девять – в медицинские заведения.