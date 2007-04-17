Никопольский трубный завод назначен к продаже

Кабинет Министров Украины утвердил план-график предприватизационной подготовки Государственного предприятия “Никопольский трубный завд” (НТЗ). Сообщение об этом размещено на официальном сайте правительства.

Согласно плану-графику, Национальное космическое агентство Украины (НКАУ), в подчинении которого находится НТЗ, должно в течение мая этого года подать на согласование с Фондом государственного имущества Украины проект предприватизационной подготовки предприятия. Также до конца мая 2007 года правительство обязала НКАУ согласовать проект предприватизационной подготовки НТЗ с ФГИУ и представить его на согласование с Кабмином.

Реализовать проект предприватизационной подготовки НТЗ Национальное космическое агентство обязано до конца 2007 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Днепропетровская облгосадминистрация выступила с инициативой приватизировать ГП “Никопольский трубный завод”.

Как заявил 14 февраля замглавы Днепропетровской ОГА Виктор СЕРГЕЕВ, причиной инициативы обладминистрации является тот факт, что завод имеет задолженность по заработной плате в размере 2,5 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП “Никопольский трубный завод” (г. Никополь, Днепропетровская обл.) был создан в 2003 году на базе одного из цехов Никопольского южнотрубного завода.

Основной продукцией предприятия являются тонкостенные трубы из нержавеющей стали и титана. Данная продукция используется в различных отраслях промышленности, в том числе авиакосмической.