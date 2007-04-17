Земля в Киеве осенью подорожает втрое

Постоянная Комиссия Киевсовета по земельным вопросам утвердила новый порядок определения денежной оценки земли, согласно которым с 1 сентября этого года минимальная оценочная стоимость квадратного метра земли в Киеве вырастет почти втрое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, решение принято на сегодняшнем очередном заседании комиссии.

Председатель земельной комиссии депутат Киевсовета Алексей ЕВЛАХ, комментируя данное решение, отметил, что это “плановое повышение”, поскольку согласно действующему законодательству каждые семь-десять лет нормы денежной оценки земли несельскохозяйственного назначения должны пересматриваться и корректироваться. По его словам, для создания более гибкой дифференцированной системы взимания арендной платы за землю количество оценочных зон было увеличены в четыре раза.

При этом председатель комиссии заметил, что максимальное повышение коснется центральных районов столицы, в частности на Печерске оценочная стоимость в некоторых зонах установлена в пределах 2600 гривен за 1 кв. метр, а на Подоле будет превышать тысячу гривен. “Мы ожидаем от принятия такого решения значительного увеличения поступлений в городской бюджет”, - отметил А.ЕВЛАХ.

Окончательное решение относительно новой стоимости столичной земли будет принимать Киевсовет на своем пленарном заседании, добавил он.

Кроме того, сегодня комиссия на заседании также приняла решение поддержать жителей Соломенского района, которые просят сохранить озеро Лебединое, запретить его уничтожения и не засыпать для дальнейшей застройки.

В то же время, А.ЕВЛАХ по этому вопросу отметил, что принятое решение нуждается в дальнейшей проработке с тем, чтобы этот водоем получил статус озера, а прилегающая к нему территория – статус охранной зеленой рекреационной зоны.